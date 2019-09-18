На Сумщине дали 4 года за ограбление

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 38-летнего конотопчанина, который ограбил пенсионера.
В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый, который до этого уже был неоднократно судим, в том числе за кражи и грабежи, 9 июля 2019 года, проходя по ул. Лазаревского в г. Конотоп, увидел пенсионера, который разговаривал со знакомым, при этом держался руками за велосипед. Подойдя ближе к мужчинам, обвиняемый заметил в кармане 73-летнего пенсионера кошелек, выдернул его и скрылся в неизвестном направлении. В кошельке пенсионера было 190 грн, банковская карта и пенсионное удостоверение.
«В суде обвиняемый вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается. С учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств решением Конотопского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Алла Донченко.
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