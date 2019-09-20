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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41337

В Сумах пьяный водитель пытался откупиться от копов

На территории Сумщины полиция зарегистрировала еще два факта предложения должностным лицам неправомерной выгоды.

«Сработали» на полицейскую статистику нетрезвые водители из Сум и Серединобудского района.

В поле зрения работников сумской патрульной полиции попал водитель автомобиля «Рено Логан». Во время проверки документов выяснилось, что мужчина имеет явные признаки алкогольного опьянения. Поэтому ему предложили пройти соответствующий тест. В ответ 40-летний сумчанин попросил правоохранителей «закрыть глаза» на его правонарушения, оценив «услугу» в 100 долларов США.

Очередной подобный случай произошел на автодорогах Серединобудщины. Нетрезвый мотоциклист предложил работникам группы «быстрого реагирования» местной полиции неправомерную выгоду в 5000 гривен. Когда же объяснили, что его действия являются незаконными, он увеличил сумму предложения до 7000 гривен.

Сейчас по обоим фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Взятка полицейскому Пьяный за рулем

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