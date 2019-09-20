В Сумах пьяный водитель пытался откупиться от копов На территории Сумщины полиция зарегистрировала еще два факта предложения должностным лицам неправомерной выгоды.

«Сработали» на полицейскую статистику нетрезвые водители из Сум и Серединобудского района.

В поле зрения работников сумской патрульной полиции попал водитель автомобиля «Рено Логан». Во время проверки документов выяснилось, что мужчина имеет явные признаки алкогольного опьянения. Поэтому ему предложили пройти соответствующий тест. В ответ 40-летний сумчанин попросил правоохранителей «закрыть глаза» на его правонарушения, оценив «услугу» в 100 долларов США.

Очередной подобный случай произошел на автодорогах Серединобудщины. Нетрезвый мотоциклист предложил работникам группы «быстрого реагирования» местной полиции неправомерную выгоду в 5000 гривен. Когда же объяснили, что его действия являются незаконными, он увеличил сумму предложения до 7000 гривен.

Сейчас по обоим фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.