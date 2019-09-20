В Тростянце высадили лаванду Поляну лаванды создали в парке возле усадьбы Л. Е. Кенига в Тростянце.

200 кустов белой лаванды высадили работницы КП «Чистый город» с тыльной стороны усадьбы Л. Е. Кенига, неподалеку от альтанки. Это вечнозеленое, зимостойкое растение цветет почти все лето, она добавлять неповторимого аромата и красоты парковой зоне, сообщает Тростянецкий горсовет.