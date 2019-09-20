Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47440

В Тростянце высадили лаванду

Поляну лаванды создали в парке возле усадьбы Л. Е. Кенига в Тростянце.

200 кустов белой лаванды высадили работницы КП «Чистый город» с тыльной стороны усадьбы Л. Е. Кенига, неподалеку от альтанки. Это вечнозеленое, зимостойкое растение цветет почти все лето, она добавлять неповторимого аромата и красоты парковой зоне, сообщает Тростянецкий горсовет.

Общество Лаванда Тростянец

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Сегодня 15:37

На Сумщине пьянка закончилась кровавой разборкой

Полиция Тростянецкого района открыла уголовное производство в отношении 30-летнего местного жителя, который в пылу ссоры чуть не покалечил своего гостя....

Народження нової зірочки: юна тростянчанка випустила перший кліп (відео)
Вчера 16:55

Народження нової зірочки: юна тростянчанка випустила перший кліп (відео)

Юна тростянчанка Ангеліна Кальченко, учениця 3-А класу школи №5, не лише гарно навчається, а й активно проводить своє дозвілля....

В центре Тростянца провалился автомобиль (фото)
Вчера 16:35

В центре Тростянца провалился автомобиль (фото)

Сегодня, 8 октября, в центре Тростянца провалился автомобиль....

Вчера 14:27

14-летний житель Сумщины отсудил алименты у своих родителей

14-летний парень из Тростянца после развода родителей все время жил с бабушкой. Отец платил алименты, но перечислял их матери, а...

В Тростянце началась реконструкция стадиона
03.10.2019 16:05

В Тростянце началась реконструкция стадиона

Тростянецкий стадион им. В. П. Куца будет иметь качественное футбольное поле с автоматической системой полива, которое в полной мере будет...

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Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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