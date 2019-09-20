В Тростянце высадили лаванду

200 кустов белой лаванды высадили работницы КП «Чистый город» с тыльной стороны усадьбы Л. Е. Кенига, неподалеку от альтанки. Это вечнозеленое, зимостойкое растение цветет почти все лето, она добавлять неповторимого аромата и красоты парковой зоне, сообщает Тростянецкий горсовет.
Полиция Тростянецкого района открыла уголовное производство в отношении 30-летнего местного жителя, который в пылу ссоры чуть не покалечил своего гостя....
Юна тростянчанка Ангеліна Кальченко, учениця 3-А класу школи №5, не лише гарно навчається, а й активно проводить своє дозвілля....
Сегодня, 8 октября, в центре Тростянца провалился автомобиль....
14-летний парень из Тростянца после развода родителей все время жил с бабушкой. Отец платил алименты, но перечислял их матери, а...
Тростянецкий стадион им. В. П. Куца будет иметь качественное футбольное поле с автоматической системой полива, которое в полной мере будет...