Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37574

Сумчане три дня сидели без воды

Сумчанка Светлана Волина сегодня, 9 октября, утром сообщила, что вдоме № 129 по пр. Курскому уже третий день нет воды.

«Мы жильцы дома 129 на проспекте Курский уже три дня сидим без воды. В воскресение в 14 часов, в связи с аварией трубопровода, водоканал отключил водоснабжение . В понедельник никто не проводил ремонтные работы. Сегодня с утра мы, жильцы дома, обратились в аварийную службу водоканала с вопросом о ремонте сети, но получили ответ, что эти работы должны выполняться эксплуатирующей организацией, т.е. «Жилкомсервисом». Мы обратились туда, нам ответили, что экскаватор произвёл разрытие, ждут водоканал, те делают ввод трубы, а они ликвидируют последствия аварии. Но фактически там и конь не валялся, никто не чего не рыл. Тогда в 15.10 мы обратились в приёмную народного депутата Рябухи Т.В. по номеру м/т 0507260801. Звонок приняла Яна. На просьбу в оказании помощь в решении вопроса по восстановлению водоснабжения дома, ей была обрисована ситуация, но она ответила, что эти вопросы они не решают, несмотря на то, что это последняя инстанция, и что в доме много пожилых, больных жильцов. Из всего вышесказанного возникает вопрос: «Так, что же это за слуги народа и какие же вопросы они решают?», - пишет сумчанка в Фейсбуке.

Как сообщил директор КП «Сумыжилкомсервис» Богдан Здельник: «Порвало ввод в дом. Мы разрыли, убрали повреждённую трубу в доме и стали ждать водоканал, чтоб они подали свою трубу в цоколь. Прождали целый день, потом водоканал сказал, что у них где-то большая авария, и приехать они смогут только завтра, то есть сегодня. Вот и с 9.00 ведутся работы. Думаю, через час полтора закончим. И плюс ко всему водоканал обещал им вчера бочку с водой подвезти. Ввод в дом через цоколь подают они, мы перехватываем и паяем в подвале уже свою трубу. Я вчера общался наверное человеками с 30-ю, как с жильцами, так и с депутатами Сумского горсовета.

Воду мы уже включили. Все хорошо». 

Как сообщила пресс-секретарь КП «Горводоканал» Виктория Журавлева, в воскресенье в 16:45 водоканал отключил воду по заявке ЖЭКа. Порыв произошел не в сетях водоканала, а на вводе в подвал (зона ответственности ЖЭКа). Как только ЖЭК выполнил работы, водоснабжение было восстановлено. Действительно, 9 октября в 13:00.

Там подвал был полностью залит водой, поэтому, наверное, ЖЭК и не смог сразу выполнять работы. Воду мы подвезли.

Общество Отключение воды

По тематике

02.10.2019 10:49

Сумчанам снова отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 2 октября....

01.10.2019 09:52

У кого из сумчан и почему сегодня не будет воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....

30.09.2019 08:53

В Сумах Добровольная останется без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Добровольной....

24.09.2019 23:37

Центр Сум остался без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....

24.09.2019 11:06

Кто из сумчан и почему сегодня без воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.