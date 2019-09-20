Сумчане три дня сидели без воды Сумчанка Светлана Волина сегодня, 9 октября, утром сообщила, что вдоме № 129 по пр. Курскому уже третий день нет воды.

«Мы жильцы дома 129 на проспекте Курский уже три дня сидим без воды. В воскресение в 14 часов, в связи с аварией трубопровода, водоканал отключил водоснабжение . В понедельник никто не проводил ремонтные работы. Сегодня с утра мы, жильцы дома, обратились в аварийную службу водоканала с вопросом о ремонте сети, но получили ответ, что эти работы должны выполняться эксплуатирующей организацией, т.е. «Жилкомсервисом». Мы обратились туда, нам ответили, что экскаватор произвёл разрытие, ждут водоканал, те делают ввод трубы, а они ликвидируют последствия аварии. Но фактически там и конь не валялся, никто не чего не рыл. Тогда в 15.10 мы обратились в приёмную народного депутата Рябухи Т.В. по номеру м/т 0507260801. Звонок приняла Яна. На просьбу в оказании помощь в решении вопроса по восстановлению водоснабжения дома, ей была обрисована ситуация, но она ответила, что эти вопросы они не решают, несмотря на то, что это последняя инстанция, и что в доме много пожилых, больных жильцов. Из всего вышесказанного возникает вопрос: «Так, что же это за слуги народа и какие же вопросы они решают?», - пишет сумчанка в Фейсбуке.

Как сообщил директор КП «Сумыжилкомсервис» Богдан Здельник: «Порвало ввод в дом. Мы разрыли, убрали повреждённую трубу в доме и стали ждать водоканал, чтоб они подали свою трубу в цоколь. Прождали целый день, потом водоканал сказал, что у них где-то большая авария, и приехать они смогут только завтра, то есть сегодня. Вот и с 9.00 ведутся работы. Думаю, через час полтора закончим. И плюс ко всему водоканал обещал им вчера бочку с водой подвезти. Ввод в дом через цоколь подают они, мы перехватываем и паяем в подвале уже свою трубу. Я вчера общался наверное человеками с 30-ю, как с жильцами, так и с депутатами Сумского горсовета.

Воду мы уже включили. Все хорошо».

Как сообщила пресс-секретарь КП «Горводоканал» Виктория Журавлева, в воскресенье в 16:45 водоканал отключил воду по заявке ЖЭКа. Порыв произошел не в сетях водоканала, а на вводе в подвал (зона ответственности ЖЭКа). Как только ЖЭК выполнил работы, водоснабжение было восстановлено. Действительно, 9 октября в 13:00.

Там подвал был полностью залит водой, поэтому, наверное, ЖЭК и не смог сразу выполнять работы. Воду мы подвезли.