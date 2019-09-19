Как сумской «Дорремстрой» делает дороги к больницам

Еще 5 октябряКП «Дорремстрой» уложило асфальт, при чем его явно не хватило.
«Все что нужно знать, как кладут на бюджетные деньги в г.Сумы (район детской областной больницы, Ковпака)», - написал тогда сумчанин.
Сегодня, 9 октября, ситуация поменялась. Асфальт исчез с дороги.
«Продолжение к асфальту возле СОДКЛ на Ковпака... стало...
Ай да маладцы! Всем премию не забудьте дать!
В каком государстве ещё такое может быть?!» - прокомментировал А.Клочков.
Сегодня, 8 октября, в КП Сумского горсовета «Дорремстрой» провели обыски....
Сегодня, 8 октября, около 11 утра в Управление капитального строительства Сумского городского совета прибыли сотрудники полиции с постановлением суда об...
В субботу, 28 сентября, в Сумах на Троицкой будет проводиться ремонт дорожного покрытия....
В среду, 25 сентября, с 9:30 до 16:30, в связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия вдоль ул. Троицкая,...
На Сумщине трем должностным лицам сообщено о подозрении по факту завладения бюджетными средствами на сумму 2,1 млн грн, выделенных на...