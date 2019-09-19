Как сумской «Дорремстрой» делает дороги к больницам Сумчанин Алексей Клочков показал дорогу возле областной детской больницы на ул. Ковпака.

Еще 5 октябряКП «Дорремстрой» уложило асфальт, при чем его явно не хватило.

«Все что нужно знать, как кладут на бюджетные деньги в г.Сумы (район детской областной больницы, Ковпака)», - написал тогда сумчанин.

Сегодня, 9 октября, ситуация поменялась. Асфальт исчез с дороги.

«Продолжение к асфальту возле СОДКЛ на Ковпака... стало...

Ай да маладцы! Всем премию не забудьте дать!

В каком государстве ещё такое может быть?!» - прокомментировал А.Клочков.