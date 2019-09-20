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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11253

В Шостке строитель обокрал хозяина

Пытаясь найти деньги на спиртное, 33-летний житель Шостки похитил из хозяйства работодателя строительный инструмент.

О краже строительного инструмента в полицию сообщил его владелец, 46-летний житель Шостки. Мужчина рассказал: из подвального помещения частного дома исчез строительный фен, перфоратор и труба с нержавеющей стали. В содеянном он заподозрил одного из наемных работников, которые строили ему гараж.

Правоохранители разыскали 33-летнего подозреваемого, и он признался в содеянном. По его словам, в тот день употреблял спиртное, а когда алкоголь и деньги закончились - решил украсть инструмент. Похищенное продал, а деньги пропил.

В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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