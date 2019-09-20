В Шостке строитель обокрал хозяина

О краже строительного инструмента в полицию сообщил его владелец, 46-летний житель Шостки. Мужчина рассказал: из подвального помещения частного дома исчез строительный фен, перфоратор и труба с нержавеющей стали. В содеянном он заподозрил одного из наемных работников, которые строили ему гараж.
Правоохранители разыскали 33-летнего подозреваемого, и он признался в содеянном. По его словам, в тот день употреблял спиртное, а когда алкоголь и деньги закончились - решил украсть инструмент. Похищенное продал, а деньги пропил.
В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Своими действиями ранее судимый молодой человек нанес потерпевшим ущерб минимум на 12 000 гривен....
Более чем на 12 тыс. гривен убытков нанесли молодые люди своей односельчанке, обобрав ее усадьбу....
Доказано, что злоумышленники совершили кражу 40 тыс. гривен из автомобиля, припаркованного возле одного магазинов в Ромнах....
Задержанию злоумышленников помогли неравнодушные сумчане, которые, заметив двух неизвестных, которые снимают крышку канализационного люка, сразу же сообщили об этом в...
Похитив из-под подъезда чужой мопед, двое мальчишек спрятали его в кустах за магазином....