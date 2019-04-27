Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50242

В Сумах пройдет суперкубок области по баскетболу 3х3

12 октября в Сумах пройдет суперкубок области по баскетболу 3х3.

Турниры среди мужчин и женщины пройдут в ЭТ-корпусе СумГУ. Начало игр в 12.00.

Для участников нужно зарегистрироваться на сайте https://play.fiba3x3.com/.

Спорт Баскетбол 3х3

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Сумские студенты собираются в Катар
06.08.2019 16:36

Сумские студенты собираются в Катар

Лучшие студенческие команды Украины сыграют на первых Всемирных пляжных играх....

В Путивле прошел первый тур чемпионата Сумщины по баскетболу 3х3
05.07.2019 14:20

В Путивле прошел первый тур чемпионата Сумщины по баскетболу 3х3

На этих выходных стартовал открытый чемпионат Сумской области по баскетболу 3х3....

Сумской баскетболист отыграл в Китае
02.06.2019 11:11

Сумской баскетболист отыграл в Китае

1 июня в китайском Чэнду проходил Мастерс FIBA по баскетболу 3x3....

Сумской баскетболист выиграл чемпионат Украины
13.05.2019 09:06

Сумской баскетболист выиграл чемпионат Украины

12 мая во Львове прошли решающие поединки финального этапа Суперлиги 3х3....

Сумские студенты стали чемпионами Украины по баскетболу 3х3
27.04.2019 09:22

Сумские студенты стали чемпионами Украины по баскетболу 3х3

24 апреля в Киеве прошел финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди студенческих команд....

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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