В Сумах пройдет суперкубок области по баскетболу 3х3 12 октября в Сумах пройдет суперкубок области по баскетболу 3х3.

Турниры среди мужчин и женщины пройдут в ЭТ-корпусе СумГУ. Начало игр в 12.00. Для участников нужно зарегистрироваться на сайте https://play.fiba3x3.com/.