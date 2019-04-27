В Сумах пройдет суперкубок области по баскетболу 3х3

Турниры среди мужчин и женщины пройдут в ЭТ-корпусе СумГУ. Начало игр в 12.00.
Для участников нужно зарегистрироваться на сайте https://play.fiba3x3.com/.
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