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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18441

На Сумщине расследуют махинации в облгосадминистрации

На Сумщине расследуется факт присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство амбулаторий первичной медицинской помощи.

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется СУ ГУНП в Сумской области, по материалам УСБУ в Сумской области, по фактам присвоения средств государственного и местного бюджетов.

Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с приказом Минрегионстроя № 187 от 26.07.2018 и решением сессии Сумского областного совета от 07.09.2018 на строительство 13 амбулаторий первичной медицинской помощи из государственного и местного бюджетов выделено около 145 млн грн. Распорядителем указанных средств определен один из структурных подразделений Сумской областной государственной администрации, должностные лица которого, по данным следствия, вступили в преступный сговор с руководителями ряда строительных и проектных компаний, которые должны были гарантированно победить в соответствующих тендерных процедурах с последующим хищением бюджетных средств. В настоящее время профинансировано более 31 млн грн, из которых 1,5 млн грн - за разработку проектно-сметной документации.

В материалах уголовного производства имеются данные, которые могут свидетельствовать о многочисленных нарушениях требований законодательства при строительстве амбулаторий первичной медицинской помощи, что нанесло ущерб интересам государства.

Поэтому сегодня, 9 октября, следователями в разных регионах Украины проводится 9 санкционированных следователями судьями обысков по месту расположения заказчика, исполнителей работ, проектных организаций.

По результатам следствия, которое проводится по ч. 4 ст. 191 (присвоение средств), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, действиям соответствующих лиц будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Присвоение средств Сельская амбулатория

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