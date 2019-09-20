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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Лебедине тушили пожар в медучилище

9 октября в рамках проведения акции «Предотвратить. Спасти. Помочь» спасатели вместе с руководством провели проверку готовности персонала училища к действиям в чрезвычайных ситуациях.

По плану учений на втором этаже в учебном кабинете произошло возгорание. После представления сигнала «Внимание всем!», работники и учащиеся эвакуировались. На место условной чрезвычайной ситуации прибыли пожарные и приступили к ликвидации пожара.

После эєтого специалисты Службы спасения рассказали присутствующим о технике, показали специальное оснащение, с которым работают пожарные при ликвидации пожара, а кульминацией стала возможность для учащихся попробовать себя в роли пожарного и ликвидировать с помощью пожарного рукава условный пожар.

По завершению, спасатели собрали весь задействованный в учениях персонал, которому указали на найденные недостатки и предоставили рекомендации, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС Лебедин Учения

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