На Сумщине пьянка закончилась кровавой разборкой Полиция Тростянецкого района открыла уголовное производство в отношении 30-летнего местного жителя, который в пылу ссоры чуть не покалечил своего гостя.

В полицию Тростянца обратились медики местной больницы с сообщением о том, что в приемное отделение доставлен 56-летний мужчина с рваной раной на ноге. По словам пациента, повреждения получил от своего друга, жителя одного из сел района.

«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, которая восстановила ход событий и разыскала подозреваемого, - комментирует ситуацию Дмитрий Станишевский, и.о. начальника Тростянецкого отделение полиции. - Выяснилось, что в тот день этот человек пригласил к себе в гости потерпевшего, и они некоторое время общались за рюмкой. Потом поссорились. И хозяин, схватив железную палку с крюком, зацепил ею приятеля за ногу и вытащил его за ворота, на улицу. Там, увидев окровавленного гостя, испугался и бросился прочь. На шум прибежали соседи, которые, собственно, и вызвали пострадавшему медицинскую помощь».

Предварительно врачи диагностировали у пострадавшего рваную рану бедра, и сейчас он находится в больнице. Его здоровью ничего не угрожает.

Что касается самого беглеца, то его работники полиции разыскали уже утром, – он всю ночь скрывался в лесополосе, недалеко от села.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Поэтому такая «гостеприимство» будет стоить мужчине как минимум до одного года исправительных работ, сообщает полиция Сумщины.