Дело сумского судьи передали в антикоррупционный суд

Об этом говорится в решении ВАКС от 3 октября, сообщает «Слово и Дело».
Изучив материалы, Антикорсуд назначил подготовительное заседание на 21 октября.
Как установлено детективами НАБУ, судья требовал от местного бизнесмена неправомерную выгоду в сумме 26,6 тысяч долларов за «решение» земельного спора в хозяйственном деле.
Уголовным кодексом Украины за совершение указанного особо тяжкого коррупционного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Высший совет правосудия отстранила судью Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко....
16 июля с участием прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Конотопском районном суде состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении...
В пятницу, 8 февраля, в Конотопе районном суде должно было состояться подготовительное заседание по обвинению во взяточничестве судьи Хозяйственного суда...
Коллегия судей Сумского апелляционного суда удовлетворила представление главы Заречного районного суда г. Сумы о решении вопроса подсудности уголовного производства в...
Сегодня, 4 января, уже третья коллегия судей Заречного райсуда Сум заявила самоотвод по делу по обвинению судьи Хозяйственного суда в...