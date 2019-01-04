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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55337

Дело сумского судьи передали в антикоррупционный суд

Конотопский горрайонный суд Сумской области передал в Высший антикоррупционный суд уголовное производство по обвинению судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в получении неправомерной выгоды.

Об этом говорится в решении ВАКС от 3 октября, сообщает «Слово и Дело».

Изучив материалы, Антикорсуд назначил подготовительное заседание на 21 октября.

Как установлено детективами НАБУ, судья требовал от местного бизнесмена неправомерную выгоду в сумме 26,6 тысяч долларов за «решение» земельного спора в хозяйственном деле.

Уголовным кодексом Украины за совершение указанного особо тяжкого коррупционного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Право Александр Коваленко

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