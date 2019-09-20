В Сумах стартовала областная универсиада 9 октября в Басовском парке состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу и дан старт ХХVI областной спартакиады и ХVII областной универсиады среди высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации.

В течение учебного года соревнования продлятся по 9 видам спорта. В торжествах по случаю начала комплексных спортивных мероприятий среди высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации принимают участие 20 команд области. В командном зачете по легкоатлетическому кроссу победителями и призерами среди колледжей и техникумов стали: I - Машиностроительный колледж Сумского государственного университета; II - Путивльский педагогический колледж имени С.В. Руднева; III - Лебединский педагогический колледж имени А.С. Макаренко. Среди девушек (500 м): 1 - Лукашевич Анастасия, «Машколедж СумГУ»; 2 - Прядко Кристина, «Путивльсткий педколледж»; 3 - Рачковская Анжелика, «Машколедж СумГУ». Среди юношей (1000 м): 1 - Торгачов Дмитрий, «Машколедж СумГУ»; 2 - Мигаль Владислав, «ППК ГНПУ»; 3 - Чорбаков Михаил, «Лебединский педколледж». В командном зачете среди высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации победителями и призерами стали: I - Сумской государственный университет; II - Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко; III - Сумской национальный аграрный университет. Среди женщин (1000 м): 1 - Нагорная Яна, «СДПУ»; 2 - Кроль Юлия, «СумГУ»; 3 - Цыбульник Анна, «СумГУ». Среди мужчин (3000 м): 1 - Алфимов Артем, «СумГУ»; 2 - Жуков Егор, «СумГУ»; 3 - Ожийов Константин, «СумГУ».