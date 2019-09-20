В Сумах стартовала областная универсиада

В течение учебного года соревнования продлятся по 9 видам спорта.
В торжествах по случаю начала комплексных спортивных мероприятий среди высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации принимают участие 20 команд области.
В командном зачете по легкоатлетическому кроссу победителями и призерами среди колледжей и техникумов стали:
I - Машиностроительный колледж Сумского государственного университета;
II - Путивльский педагогический колледж имени С.В. Руднева;
III - Лебединский педагогический колледж имени А.С. Макаренко.
Среди девушек (500 м):
1 - Лукашевич Анастасия, «Машколедж СумГУ»;
2 - Прядко Кристина, «Путивльсткий педколледж»;
3 - Рачковская Анжелика, «Машколедж СумГУ».
Среди юношей (1000 м):
1 - Торгачов Дмитрий, «Машколедж СумГУ»;
2 - Мигаль Владислав, «ППК ГНПУ»;
3 - Чорбаков Михаил, «Лебединский педколледж».
В командном зачете среди высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации победителями и призерами стали:
I - Сумской государственный университет;
II - Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко;
III - Сумской национальный аграрный университет.
Среди женщин (1000 м):
1 - Нагорная Яна, «СДПУ»;
2 - Кроль Юлия, «СумГУ»;
3 - Цыбульник Анна, «СумГУ».
Среди мужчин (3000 м):
1 - Алфимов Артем, «СумГУ»;
2 - Жуков Егор, «СумГУ»;
3 - Ожийов Константин, «СумГУ».
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