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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах стартовала областная универсиада

9 октября в Басовском парке состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу и дан старт ХХVI областной спартакиады и ХVII областной универсиады среди высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации.

В течение учебного года соревнования продлятся по 9 видам спорта.

В торжествах по случаю начала комплексных спортивных мероприятий среди высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации принимают участие 20 команд области.

В командном зачете по легкоатлетическому кроссу победителями и призерами среди колледжей и техникумов стали:

I - Машиностроительный колледж Сумского государственного университета;

II - Путивльский педагогический колледж имени С.В. Руднева;

III - Лебединский педагогический колледж имени А.С. Макаренко.

Среди девушек (500 м):

1 - Лукашевич Анастасия, «Машколедж СумГУ»;

2 - Прядко Кристина, «Путивльсткий педколледж»;

3 - Рачковская Анжелика, «Машколедж СумГУ».

Среди юношей (1000 м):

1 - Торгачов Дмитрий, «Машколедж СумГУ»;

2 - Мигаль Владислав, «ППК ГНПУ»;

3 - Чорбаков Михаил, «Лебединский педколледж».

В командном зачете среди высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации победителями и призерами стали:

I - Сумской государственный университет;

II - Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко;

III - Сумской национальный аграрный университет.

Среди женщин (1000 м):

1 - Нагорная Яна, «СДПУ»;

2 - Кроль Юлия, «СумГУ»;

3 - Цыбульник Анна, «СумГУ».

Среди мужчин (3000 м):

1 - Алфимов Артем, «СумГУ»;

2 - Жуков Егор, «СумГУ»;

3 - Ожийов Константин, «СумГУ».

Спорт Легкая атлетика Универсиада

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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