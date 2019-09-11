В Сумах обвиняемый в двух убийствах затягивает рассмотрение дела в суде Сегодня, 9 октября, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное судебное заседание по делу по обвинению Евгения Тимченко в убийстве двух сумчанок.

Во время заседания продолжили исследования письменных доказательств, а именно протокола допроса потерпевшего - мужа убитой Татьяны Соиной, который нашел женщину мертвой в обворованной квартире. Также сегодня должны были допросить самого обвиняемого, но он показаний не давал, настаивая на вызове в судебное заседание потерпевшего, который сейчас проживает в России, пишет sumy.today.

Также сегодня защитник обвиняемого ходатайствовала об изменении меры пресечения ее подзащитному на более мягкую. Сам Евгений Тимченко просил применить домашний арест или залог в минимальном размере. Прокурор в свою очередь просила суд продлить содержание под стражей.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, оставив Евгения Тимченко под стражей до 6 декабря включительно. Следующее заседание назначили на 21 октября.

Напомним: речь идет о сумчанине Евгения Тимченко, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, отсидел 14 лет за решеткой, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение, поскольку осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека.