Сумские футзалисты примут столичных

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» будет принимать киевский «ХИТ». Игра пройдет на паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 17.30.
Вход 20 грн, дети до 16 лет бесплатно.
После трех туров киевляне на третьем места с 6 очками, сумчане - на восьмом (из девяти) с 1 очком (после 2 игр).
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