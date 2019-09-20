Сумские футзалисты примут столичных В пятницу, 11 октября, в Сумах пройдет матч 4-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» будет принимать киевский «ХИТ». Игра пройдет на паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 17.30.

Вход 20 грн, дети до 16 лет бесплатно.

После трех туров киевляне на третьем места с 6 очками, сумчане - на восьмом (из девяти) с 1 очком (после 2 игр).