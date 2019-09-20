Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 9 октября, в Сумах ожидаются порывистый ветер и туман.

В течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 4-6 °С тепла, днем - 14-16 °С.