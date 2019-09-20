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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:45248

В Белополье будут судить мужчину, забившего до смерти сожительницу монтировкой

На 16 октября назначено судебное разбирательство дела в отношении гражданина В., обвиняемого по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Для информации: 29 июля 2019 года обвиняемый В. и его сожительница В., находясь у себя дома, распивали спиртные напитки. В это время на бытовой почве между ними возникла семейная ссора, в ходе которой В. схватил металлическую монтировку и нанес потерпевшей 8 ударов, из которых 5 ударов в область лба и 3 - в теменно-затылочную часть головы.

В этот же день от полученных телесных повреждений В. скончался в больнице.

Санкция части второй статьи 121 УК Украины, по которой обвиняется В., предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает Белопольский райсуд.

Право Белополье Убийство

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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