Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39112

Сумчан вчитимуть, як бути змінотворцем

Як бути змінотворцем, помічати важливі процеси та впливати на них – будуть обговорювати та вчитися на (не)тренінгу для змінотворців, що відбудеться 12 жовтня у громадському просторі «Розумний Хаб» з 10:00 до 13:00.

До участі запрошуються активісти, громадські діячі, представники органів місцевого самоврядування, що працюють над здійсненням реформ та їх реалізацією на місцях.

Для участі в заході необхідно обов'язково зареєструватися за посиланням http://bit.ly/spr_zmin, зробити це можна до 18:00 11 жовтня. Кількість учасників обмежена.

Общество Тренинг

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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