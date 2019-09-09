Сумчан вчитимуть, як бути змінотворцем

До участі запрошуються активісти, громадські діячі, представники органів місцевого самоврядування, що працюють над здійсненням реформ та їх реалізацією на місцях.
Для участі в заході необхідно обов'язково зареєструватися за посиланням http://bit.ly/spr_zmin, зробити це можна до 18:00 11 жовтня. Кількість учасників обмежена.
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