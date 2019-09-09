Сумчан вчитимуть, як бути змінотворцем Як бути змінотворцем, помічати важливі процеси та впливати на них – будуть обговорювати та вчитися на (не)тренінгу для змінотворців, що відбудеться 12 жовтня у громадському просторі «Розумний Хаб» з 10:00 до 13:00.

До участі запрошуються активісти, громадські діячі, представники органів місцевого самоврядування, що працюють над здійсненням реформ та їх реалізацією на місцях.

Для участі в заході необхідно обов'язково зареєструватися за посиланням http://bit.ly/spr_zmin, зробити це можна до 18:00 11 жовтня. Кількість учасників обмежена.