Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:20675

«Орел и решка» выпустила программу о Сумах (видео)

Телешоу «Орел и решка» выпустило программу «Дома лучше» о Сумах.

Премьера состоялась сегодня на ютубе.

Общество Телешоу

По тематике

В Сумах снимают телешоу «Дома лучше»
23.07.2019 09:54

В Сумах снимают телешоу «Дома лучше»

Сегодня, 23 июля, в Сумах команда телешоу «Дома лучше»....

Дивовижні люди: победителем пятого эфира стал сумчанин (видео)
24.03.2019 09:32

Дивовижні люди: победителем пятого эфира стал сумчанин (видео)

23 марта в 21:00 на телеканале «Украина» прошел пятый эфир грандиозного шоу «Дивовижні люди», где участники с уникальными навыками демонстрируют...

Глуховчанка вышла в финал битвы парикмахеров на «СТБ»
08.11.2018 10:41

Глуховчанка вышла в финал битвы парикмахеров на «СТБ»

Елена Снитко приняла участие в съемках программы «Все будет хорошо» на телеканале «СТБ»....

Двое детей из Сум удивят Украину
23.03.2018 15:30

Двое детей из Сум удивят Украину

В воскресенье, 25 марта в 18.00, на «Интере» новый выпуск детского талант-шоу «Круче всех»....

Семья из Сумщины приняла участие в популярном шоу «Хата на тата»
21.09.2015 16:38

Семья из Сумщины приняла участие в популярном шоу «Хата на тата»

Сегодня, 21 сентября, на канале СТБ семья Радько из села Стецковка Сумского района примет участие в комедийном реалити-шоу «Хата на...

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Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
 
«Семья Кайдашей» И.Нечуя-Левицкого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.00
 
«Попался на горячем!» Рей Куни
Театр ТЮЗ
18.00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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