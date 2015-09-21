«Орел и решка» выпустила программу о Сумах (видео)

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Сегодня, 23 июля, в Сумах команда телешоу «Дома лучше»....
23 марта в 21:00 на телеканале «Украина» прошел пятый эфир грандиозного шоу «Дивовижні люди», где участники с уникальными навыками демонстрируют...
Елена Снитко приняла участие в съемках программы «Все будет хорошо» на телеканале «СТБ»....
В воскресенье, 25 марта в 18.00, на «Интере» новый выпуск детского талант-шоу «Круче всех»....
Сегодня, 21 сентября, на канале СТБ семья Радько из села Стецковка Сумского района примет участие в комедийном реалити-шоу «Хата на...