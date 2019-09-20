Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30222

«Альянс» снова выиграл

9 октября в Сумах прошла игра 14-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» принимал ФК «Никополь». Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте после пенальти, реализованного Владиславом Шараем за фол на нем же. На 18-ой минуте счет удвоился после автогола гостей. И дальше игра проходила с преимуществом хозяев, однако больше голов 2500 зрителей не увидели.

В итоге 2:0 – девятая подряд победа липоводолинцев в чемпионате.

После 14 туров они по-прежнему на третьем месте с 29 очками (после 12 игр). В следующем туре, 13 октября, «Альянс» примет вторую команду группы Б – «ВПК-Агро» из Днепропетровской области.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

По тематике

«Альянс» сыграет с «Никополем»
08.10.2019 15:26

«Альянс» сыграет с «Никополем»

В среду, 9 октября, в Сумах пройдет матч 14-го тура чемпионат Украины по футболу во второй лиге....

Сумские аматоры снова побеждают
07.10.2019 15:00

Сумские аматоры снова побеждают

5-6 октября прошли игры 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 15-го тура
07.10.2019 11:52

Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 15-го тура

4-5 октября прошли игры чемпионата области по футболу....

05.10.2019 17:31

«Альянс» победил в 11-й раз подряд

Сегодня, 5 октября, проходили игры 13-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 15-го тура
04.10.2019 12:09

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 15-го тура

4-5 октября пройдут игры 15-го тура чемпионата области по футболу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
 
«Семья Кайдашей» И.Нечуя-Левицкого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.00
 
«Попался на горячем!» Рей Куни
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.