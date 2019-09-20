«Альянс» снова выиграл

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» принимал ФК «Никополь». Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте после пенальти, реализованного Владиславом Шараем за фол на нем же. На 18-ой минуте счет удвоился после автогола гостей. И дальше игра проходила с преимуществом хозяев, однако больше голов 2500 зрителей не увидели.
В итоге 2:0 – девятая подряд победа липоводолинцев в чемпионате.
После 14 туров они по-прежнему на третьем месте с 29 очками (после 12 игр). В следующем туре, 13 октября, «Альянс» примет вторую команду группы Б – «ВПК-Агро» из Днепропетровской области.
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