Полиция Сумщины ищет нефтевора (фото)

При попытке несанкционированного отбора нефтепродуктов возник пожар, в результате которого злоумышленники могли получить ожоги различной степени тяжести.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 292 «Повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов», ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 «Неоконченный покушение на совершение кражи» Уголовного кодекса Украины
Один из подозреваемых в совершении этих тяжких преступлений - Дикач Виталий Алексеевич, 1981 г.р., житель г. Ромны.
На вид злоумышленнику 30-35 лет, среднего роста, худощавого телосложения, имеет светлые глаза, короткие волосы. На лбу есть залысины.
Правоохранители обращаются ко всем гражданам: кому известно местонахождение подозреваемого или информация, которая поможет в розыске его сообщников, которые могут иметь свежие ожоги на теле, сообщить в Роменского отдела полиции, или по телефонам: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01; 050-307-99-34 (дежурная часть), «102».
Анонимность гарантируют.
Пытаясь найти деньги на спиртное, 33-летний житель Шостки похитил из хозяйства работодателя строительный инструмент....
Своими действиями ранее судимый молодой человек нанес потерпевшим ущерб минимум на 12 000 гривен....
Более чем на 12 тыс. гривен убытков нанесли молодые люди своей односельчанке, обобрав ее усадьбу....
Доказано, что злоумышленники совершили кражу 40 тыс. гривен из автомобиля, припаркованного возле одного магазинов в Ромнах....
Задержанию злоумышленников помогли неравнодушные сумчане, которые, заметив двух неизвестных, которые снимают крышку канализационного люка, сразу же сообщили об этом в...