Полиция Сумщины ищет нефтевора (фото) Полиция устанавливает местонахождение злоумышленников, которые 6 сентября текущего года, намереваясь совершить кражу нефтепродуктов из газоконденсатной скважины вблизи с. Анастасовка Роменского района, повредили ее.

При попытке несанкционированного отбора нефтепродуктов возник пожар, в результате которого злоумышленники могли получить ожоги различной степени тяжести.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 292 «Повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов», ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 «Неоконченный покушение на совершение кражи» Уголовного кодекса Украины

Один из подозреваемых в совершении этих тяжких преступлений - Дикач Виталий Алексеевич, 1981 г.р., житель г. Ромны.

На вид злоумышленнику 30-35 лет, среднего роста, худощавого телосложения, имеет светлые глаза, короткие волосы. На лбу есть залысины.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам: кому известно местонахождение подозреваемого или информация, которая поможет в розыске его сообщников, которые могут иметь свежие ожоги на теле, сообщить в Роменского отдела полиции, или по телефонам: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01; 050-307-99-34 (дежурная часть), «102».

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