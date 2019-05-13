Трое сумчан едут на Всемирные пляжные игры I Всемирные пляжные игры пройдут с 12 по 16 октября в Дохе (Катар).

На престижном старте Украину будут представлять 33 спортсмена, которые выступят в 7 видах спорта и 8 дисциплинах. Наши спортсмены будут соревноваться в плавании, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.

В составе украинской сборной и трое сумчан – это представители БК «СумДУ» Григорий Алтухов, Игорь Стародуб и Всеволод Чесак, которые выступят в соревнованиях по баскетболу 3х3.