Трое сумчан едут на Всемирные пляжные игры

На престижном старте Украину будут представлять 33 спортсмена, которые выступят в 7 видах спорта и 8 дисциплинах. Наши спортсмены будут соревноваться в плавании, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.
В составе украинской сборной и трое сумчан – это представители БК «СумДУ» Григорий Алтухов, Игорь Стародуб и Всеволод Чесак, которые выступят в соревнованиях по баскетболу 3х3.
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