Сегодня сумские гандболисты и гандболистки стартуют в высшей лиге Уже сегодня, 10 октября, стартует чемпионат Украины по гандболу в высшей лиге.

И в мужском, и в женском чемпионатах примут участие команды ГК «СумДУ».

Мужчины будут играть в двухкруговом турнире против «Карпат» (Ужгород), «УДХТУ» (Днепр), «Динамо-Полтава» (Полтава), «МОТОР-ПОЛИТЕХНИКА-ЗАБ» (Запорожье) и «БВУФК - Строитель» (Бровары).

Женщины в центрально-восточной группе с «Броварами» (Бровары), «ДЮСШ-3» (Запорожье), «Пальмирой» (Одесса), «ДЮИ» (Кривой Рог) и «Никой» (Николаев). Первые две будут играть в финальном турнире за медали с лучшими командами западной группы.

Сегодня сумчане в манеже СумГУ будут принимать «МОТОР-ПОЛИТЕХНИКА-ЗАС» в 18.00, а сумчанки – «Нику» в 16.00. Завтра пройдут повторные матчи: женщины в 10.00, мужчины – в 12.00.