На Сумщину вернулся особенно ценный сундук

В XVII - XVIII вв. с развитием городов края, которые были центрами ремесленного производства и торговли, основную категорию горожан составляли ремесленники, которые объединялись в цеха, во главе которых стояли цехмистры.
Избирались и «сундучные братья», которые отвечали за казну цеховой организации, которая хранилась в специальных сундуках. Надпись на крышке позволила датировать и атрибутировать музейный предмет, установив имя цехмистра цеха, которому принадлежал сундук - это Геннадий Сейдецкий.
Вскоре предмет займет свое почетное место в стационарной экспозиции Сумского областного краеведческого музея, пишет сайт ОГА.
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