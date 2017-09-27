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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщину вернулся особенно ценный сундук

В Сумской областной краеведческий музей вернулся после реставрации в Национальном научно-исследовательском реставрационном центре Украины уникальный экспонат - сундук для хранения цеховой казны, датированный 1691 год (художник-реставратор Сергей Голуб).

В XVII - XVIII вв. с развитием городов края, которые были центрами ремесленного производства и торговли, основную категорию горожан составляли ремесленники, которые объединялись в цеха, во главе которых стояли цехмистры.

Избирались и «сундучные братья», которые отвечали за казну цеховой организации, которая хранилась в специальных сундуках. Надпись на крышке позволила датировать и атрибутировать музейный предмет, установив имя цехмистра цеха, которому принадлежал сундук - это Геннадий Сейдецкий.

Вскоре предмет займет свое почетное место в стационарной экспозиции Сумского областного краеведческого музея, пишет сайт ОГА.

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