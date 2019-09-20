Азербайджанец пытался подкупить сумских пограничников

9 октября в пункт пропуска «Великая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Азербайджана. Во время осуществления пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины. Чтобы все же попасть в нашу страну, иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 российских рублей, вложив их в свой паспортный документ.
Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
После проведения работниками полиции следственных действий в отношении гражданина Азербайджана принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины и в установленном порядке возвращено на территорию России.
Сегодня, 9октября, пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу вещества, похожего на наркотическое....
На территории Сумщины полиция зарегистрировала еще два факта предложения должностным лицам неправомерной выгоды....
Водитель мало того, что ехал на незарегистрированном транспортном средстве, но и был без защитного шлема, да еще и в состоянии...
6 октября в пункте пропуска «Покровка» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивался Интерполом....
Голову Битицкого сельсовета и начальник юротдела обвиняют в получении по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды в особо крупном размере....