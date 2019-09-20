Азербайджанец пытался подкупить сумских пограничников В пункте пропуска «Великая Писаревка», чтобы попасть в Украину, гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников.

9 октября в пункт пропуска «Великая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Азербайджана. Во время осуществления пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины. Чтобы все же попасть в нашу страну, иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 2000 российских рублей, вложив их в свой паспортный документ.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

После проведения работниками полиции следственных действий в отношении гражданина Азербайджана принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины и в установленном порядке возвращено на территорию России.