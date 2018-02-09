Как в Сумах назовут «Сквер Счастья»? Подведены итоги общественного обсуждения с рассмотрения вопроса о присвоении названия (наименование) «Сквера Счастья» (район «МакДональдза»).

Управление архитектуры и градостроительства обнародовало отчет об обобщении предложений, поступивших от сумчан.

Общественное обсуждение продолжалось с 23 июля по 27 сентября.

Замечания и предложения принимались в течение этого времени на электронную почту. Также 30 августа состоялось заседание за «круглым столом».

Во время общественного обсуждения были получены следующие предложения:

- 1 участник предложил присвоить название (наименование) сквера «Зоопарк»;

- 1 участник предложил присвоить название (наименование) сквера «Мажор»;

- 2 участника предложили присвоить название (наименование) сквера «Мрія».

Напомним: «Сквером Счастья» его назвал мэр Сум два года назад, когда его обустроили, однако спустя два года начал возмущаться, что его так называют в официальных документах, поэтому дал поручение провести общественное обсуждение.