Как в Сумах назовут «Сквер Счастья»?

Управление архитектуры и градостроительства обнародовало отчет об обобщении предложений, поступивших от сумчан.
Общественное обсуждение продолжалось с 23 июля по 27 сентября.
Замечания и предложения принимались в течение этого времени на электронную почту. Также 30 августа состоялось заседание за «круглым столом».
Во время общественного обсуждения были получены следующие предложения:
- 1 участник предложил присвоить название (наименование) сквера «Зоопарк»;
- 1 участник предложил присвоить название (наименование) сквера «Мажор»;
- 2 участника предложили присвоить название (наименование) сквера «Мрія».
Напомним: «Сквером Счастья» его назвал мэр Сум два года назад, когда его обустроили, однако спустя два года начал возмущаться, что его так называют в официальных документах, поэтому дал поручение провести общественное обсуждение.
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