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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44197

Сумчан приглашают на «Ярмарку вакансий»

Завтра, 11 октября, в помещении Конгресс-центра СумГУ состоится информационно-массовое мероприятие «Ярмарка вакансий», в рамках которого будет работать презентационная платформа «Формула успеха».

Организует мероприятие городской центр занятости, его цель предоставить информацию о наличии свободных рабочих мест на предприятиях города Сумы, способствовать трудоустройству безработных, вызвать заинтересованность работодателей возможностью подбора необходимых им работников, организовать прямой контакт тех, кто предлагает работу и тех, кто ее ищет.

На презентационной платформе «Формула успеха» посетители смогут: ознакомиться с действующими программами активной поддержки безработных; получить стимул для мотивации и профессионального роста; послушать истории сумчан, которые поверили в свои силы и создали и развивают свой бизнес; получить консультации специалистов.

В мероприятии примут участие более 15 работодателей города Сумы, которые предложат около 100 вакансий по различным профессиям и специальностям.

Место проведения: г. Сумы, улица Покровская, 9/1 Время: 11:00 - 13:00.

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