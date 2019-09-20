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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью в Бездрике 6 часов тушили пожар в жилом доме

В Сумском районе пожарные ликвидировали пожар в жилом доме и спасали от огня соседский дом и хозяйственную постройку.

10 октября в 4:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по ул. Набережная в с. Бездрик Сумского района. На место происшествия были направлены отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части и 28-й Государственный пожарно-спасательный пост.

На момент прибытия пожарных огонь охватил перекрытия и кровлю по всей площади, также вещи домашнего обихода. Существовала угроза распространения пламени на рядом расположенную хозяйственную постройку и соседний жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта. В 7:04 возгорание было локализовано, в 10:54 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате возгорания повреждена кровля и перекрытие по всей площади, вещи домашнего обихода.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Бездрик Пожар Сумской район

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