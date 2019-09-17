В Сумах презентовали семейную выставку Фирсиков

В Сумской городской галерее 9 октября открылась выставка акварельных этюдов Юрия Фирсика и графических работ Антона Фирсика.
Юрий обладает непревзойденным даром замечать красоту окружающего мира и передавать чувства и эмоции через свои картины. Этот дар на генетическом уровне передалось и сыну Антону. Его графика - это его собственное мировосприятие, переживания и ощущения, перенесены на бумагу.
Увидеть мир глазами семьи Фирсикив можно до 27 октября.
Вход свободный.
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