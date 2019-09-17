Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51239

В Сумах презентовали семейную выставку Фирсиков

Такие разные работы по стилю и манере исполнения, но объединены общей чертой - любовью авторов к своему делу, и, собственно, к искусству вообще.

В Сумской городской галерее 9 октября открылась выставка акварельных этюдов Юрия Фирсика и графических работ Антона Фирсика.

Юрий обладает непревзойденным даром замечать красоту окружающего мира и передавать чувства и эмоции через свои картины. Этот дар на генетическом уровне передалось и сыну Антону. Его графика - это его собственное мировосприятие, переживания и ощущения, перенесены на бумагу.

Увидеть мир глазами семьи Фирсикив можно до 27 октября.

Вход свободный.

Досуг Выставка

По тематике

У Сумах відкриється виставка «Фактор свободи»
Вчера 12:15

У Сумах відкриється виставка «Фактор свободи»

Автори виставки – фахівці Українського інституту національної пам'яті та Центру досліджень визвольного руху – спробували уявити, який вигляд могли би...

В Сумах покажут картины Юрия и Антона Фирсиков
Вчера 08:00

В Сумах покажут картины Юрия и Антона Фирсиков

Сумская городская галерея представляет выставку талантливых отца и сына Юрия и Антона Фирсиков....

Сумчанам покажуть МироТворчість
07.10.2019 08:02

Сумчанам покажуть МироТворчість

Сьогодні, 7 жовтня, о 14:00 в Конгрес-центрі СумДУ в рамках реалізації Програми по відновленню миру та діалогу для внутрішньо-переміщених жінок...

У Сумах відкрили виставку Дмитра Браги
18.09.2019 11:24

У Сумах відкрили виставку Дмитра Браги

Яскравість, тепло, позитив і відчуття затишку та комфорту дарують картини Дмитра Браги, чию персональну виставку презентували учора, 17 вересня, у...

Сумчанам покажуть живопис Дмитра Браги
17.09.2019 08:26

Сумчанам покажуть живопис Дмитра Браги

Хочеться яскравих кольорів і тепла, особливо восени?...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
 
«Семья Кайдашей» И.Нечуя-Левицкого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.00
 
«Попался на горячем!» Рей Куни
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.