В Сумах презентовали семейную выставку Фирсиков Такие разные работы по стилю и манере исполнения, но объединены общей чертой - любовью авторов к своему делу, и, собственно, к искусству вообще.

В Сумской городской галерее 9 октября открылась выставка акварельных этюдов Юрия Фирсика и графических работ Антона Фирсика. Юрий обладает непревзойденным даром замечать красоту окружающего мира и передавать чувства и эмоции через свои картины. Этот дар на генетическом уровне передалось и сыну Антону. Его графика - это его собственное мировосприятие, переживания и ощущения, перенесены на бумагу. Увидеть мир глазами семьи Фирсикив можно до 27 октября. Вход свободный.