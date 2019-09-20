В центре Сум произошла тройная авария (видео) Сегодня, 10 октября, на ул. Героев Сумщины произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, водитель автомобиля «Опель Омега» при маневре не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем «Опель Астра». После этого «Опель Омега» еще «догнал» автомобиль «Чери», который ехал впереди.

В результате три автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших нет.

На водителя «Опеля Омега» патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).