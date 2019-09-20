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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01230

В центре Сум произошла тройная авария (видео)

Сегодня, 10 октября, на ул. Героев Сумщины произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, водитель автомобиля «Опель Омега» при маневре не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем «Опель Астра». После этого «Опель Омега» еще «догнал» автомобиль «Чери», который ехал впереди.

В результате три автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших нет.

На водителя «Опеля Омега» патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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