В центре Сум произошла тройная авария (видео)

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб, водитель автомобиля «Опель Омега» при маневре не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем «Опель Астра». После этого «Опель Омега» еще «догнал» автомобиль «Чери», который ехал впереди.
В результате три автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших нет.
На водителя «Опеля Омега» патрульные составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП).
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