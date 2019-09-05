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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Половину нового моста в Климентово открыли

На мосту через реку Ворскла в с. Климентово Ахтырского района, расположенного на автодороге Н-12 Сумы-Полтава открыли движение по новой части моста.

На очереди - вторая стадия реконструкции, во время которой будет осуществлена замена старых пролетов и объединят отремонтированный мост с нововыстроенным. Ширина нового моста будет 9,5 м.

На сегодняшний день начаты работы по демонтажу существующего аварийного мостового сооружения и устройства подъездной дороги и площадки для складирования материалов.

Работы по реконструкции мостового перехода выполняет подрядная организация ООО «Сумымостострой» по заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области.

Стоимость реконструкции мостового перехода – 141,6 млн грн, сообщает Сулжба автомобильных дорог в Сумской области.

Общество Климентово Ремонт моста

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