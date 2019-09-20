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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:26200

«Где маршрутки после 21:00?» - новая петиция от Лысенко

Такую петицию зарегистрировали сумчане в Единой системе местных петиций.

«У нас в городе Сумы очень плохое отношение маршрутчиков к людям. Невозможно уехать с одного конца города в другой. Например, с Ковпака на Роменскую, с Кирова на Веретеновку... с Прокофьва на Барановку. Если посмотреть петиции, то проблемные маршруты это № 2, 20.

От себя скажу, что после 21:00 вечера маршрутки №2, 19, 20, 15, 52, 16, 6, 22, 23, 24 и т.д. вообще отсутствуют на рейсе хоть это будний или выходной день.

Сколько уже раз обращались люди с данной проблемой, но проблема так и не решается.

Разве это нормально, что люди, которые работают до 21.00, до 22.00, не могут уехать домой в вечернее время?

Маршрутки находятся в ужасном состоянии. Крыши дырявые.

Обязать транспортный отдел проверить перевозчиков и посмотреть, как ходит их транспорт после 21:00.

Либо заменить маршрутное такси на автобусы, троллейбусы», - пишет Лысенко александр Николаевич. Вероятно таким образом сумчане троллят мэра Сум, который только пугает перевозчиком разрывом договоров, но ни разу этого так и не было сделано.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Маршрутки Петиция

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