Экс-мэр Сум мерзнет в своей квартире И требует включить отопление…

Экс-мэр Сум Геннадий Минаев написал гневный пост, обозначив в посте на Фейсбуке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и первого замминистра развитяи громад и территорий сумчанина Дмитрия Живицкого.

«Сволочи кривохатно-йулє-лінєныє, включите тепло!» - обращается он к сумским властям, добавляя, что за последние 4 дня среднесуточная температура в Сумах ниже 8 °С, что является достаточным для включения отопления в городе. В его квартире сегодня с утра было всего +11°С.

Тем не менее, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение начинать отопление в жилом фонде с 15 октября.