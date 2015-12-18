Начальник полиции Сумщины передал награду «Почетный гражданин города Северска» вдове Александра Ткаченко Звание почетного гражданина города Северска в сентябре этого года было присвоено сумскому милиционеру Александру Ткаченко, погибшему в июле 2014 года при выполнении боевого задания.

Сегодня, 10 октября, во время коллегии в присутствии членов коллегии ГУНП области, руководителей отраслевых служб и территориальных подразделений области, начальник ГУНП Руслан Пиняга передал вдове Александра Ткаченко «Почетный гражданин города Северск».

«Служба в правоохранительных органах и почетная, и тяжелая, и опасна. Требует отдачи всех физических и душевных сил, отбирает здоровье, а иногда - и жизнь. Это понимаем мы, и это понимает власть, - отметил глава ГУНП Руслан Пиняга. - Сейчас я имею честь передать Ирине Николаевне, вдове нашего погибшего коллеги, отличие о присвоении ему звания «Почетный гражданин города Северск». Уверяю, что семья майора милиции Ткаченко всегда может найти поддержку как руководства ГУНП, так и всего личного состава полиции области».

Напомним: майор милиции Александр Григорьевич Ткаченко погиб 12 июля 2014 года в районе городе Северск, что в Донецкой области, во время выполнения боевого задания. Похоронен на аллее Славы в городе Сумы. Указом Президента Украины от 26 июля 2014 года награжден орденом «За мужество» I степени (посмертно). Решением Сумского городского совета от 25 февраля 2015 года Ткаченко Александру Григорьевичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Сумы» (посмертно).

На месте гибели милиционера его боевые побратимы и жители города Северск установили памятный знак. 12 сентября 2019 года решением Северской городского совета майору милиции Александру Ткаченко присвоено звание «Почетный гражданин города Северск» (посмертно), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.