В Сумах пьяный водитель предлагал копам взятку (видео) За непривлечение к административной ответственности нетрезвый водитель и его пассажир предложили патрульным взятку.

8 октября, около 20 часов, инспекторы получили сообщение о водителе автомобиля Renault Logan, который опасно маневрирует по улице Металлургов.

Через несколько минут стражи порядка остановили данное авто. Во время проверки документов патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Его 59-летний пассажир сразу же решил закрыть вопрос о непривлечении своего знакомого к административной ответственности, предложив полицейским деньги. После того, как патрульные сообщили, что неправомерная выгода - это уголовное преступление, мужчина подошел к служебному авто и положил 100 долларов в багажное отделение, откуда полицейские как раз доставали административные материалы.

Несмотря на все предупреждения об уголовной ответственности, он не угомонился и настаивал на своем. Аналогичным путем пошел и сам 40-летний водитель. Мужчина неоднократно пытался дать инспекторам средства в сумме 100 долларов.

Для фиксации данных событий патрульные вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Во время осмотра в медицинском учреждении врач зафиксировал у водителя превышение допустимой нормы алкоголя больше чем в восемь раз.

Итогом вечера стал составленный административный протокол на водителя транспортного средства по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и открытое уголовное производство по ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.