В Сумах пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)

8 октября, около 20 часов, инспекторы получили сообщение о водителе автомобиля Renault Logan, который опасно маневрирует по улице Металлургов.
Через несколько минут стражи порядка остановили данное авто. Во время проверки документов патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Его 59-летний пассажир сразу же решил закрыть вопрос о непривлечении своего знакомого к административной ответственности, предложив полицейским деньги. После того, как патрульные сообщили, что неправомерная выгода - это уголовное преступление, мужчина подошел к служебному авто и положил 100 долларов в багажное отделение, откуда полицейские как раз доставали административные материалы.
Несмотря на все предупреждения об уголовной ответственности, он не угомонился и настаивал на своем. Аналогичным путем пошел и сам 40-летний водитель. Мужчина неоднократно пытался дать инспекторам средства в сумме 100 долларов.
Для фиксации данных событий патрульные вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Во время осмотра в медицинском учреждении врач зафиксировал у водителя превышение допустимой нормы алкоголя больше чем в восемь раз.
Итогом вечера стал составленный административный протокол на водителя транспортного средства по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и открытое уголовное производство по ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.
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