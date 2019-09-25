В Сумах пройдет кубок области по шахматам

Игры пройдут в клубе «Интеллект» СумГУ (пр. Шевченко, 15). Приглашаются все желающие. Начало в 18.00.
Для связи тел. 0996837293.
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