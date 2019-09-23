В деле об убийстве сумчанина подростком готовятся к дебатам

Сегодня, 10 октября, для подготовки к судебным прениям, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении несовершеннолетнего Л., обвиняемого в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК ) и умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Следующее открытое судебное заседание состоится 2 декабря 2019 в 16 час. 00 мин.
Информационно: гражданин обвиняется в том, что 10 мая 2015 года, находясь в центре города Сумы, в ходе возникшего конфликта, на глазах большого количества людей, нанес удары ножом двум потерпевшим, от которых один из пострадавших скончался. На тот момент обвиняемый был несовершеннолетним.
Напомним: это уже повторное рассмотрение этого дела. Первый раз Заречный суд оправдал обвиняемого, однако апелляционный суд вернул дело на повторное рассмотрение.
На 16 октября назначено судебное разбирательство дела в отношении гражданина В., обвиняемого по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины...
Сегодня, 9 октября, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное судебное заседание по делу по обвинению Евгения Тимченко в убийстве двух...
До 15 лет лишения свободы грозит 25-летнему мужчине, который лишил жизни своего знакомого и обчистил его карманы, сообщает пресс-служба прокуратуры...
К 7 годам лишения свободы осужден сумчанин, который нанес товарищу тяжкие телесные повреждения, а затем вытолкал его на улицу....
Кроме того, продлен срок содержания под стражей обвиняемому....