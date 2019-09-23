В деле об убийстве сумчанина подростком готовятся к дебатам Для подготовки к судебным дебатам отложено рассмотрение дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в умышленном убийстве.

Сегодня, 10 октября, для подготовки к судебным прениям, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении несовершеннолетнего Л., обвиняемого в законченном покушении на умышленное убийство, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК ) и умышленном убийстве, совершенном из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Следующее открытое судебное заседание состоится 2 декабря 2019 в 16 час. 00 мин.

Информационно: гражданин обвиняется в том, что 10 мая 2015 года, находясь в центре города Сумы, в ходе возникшего конфликта, на глазах большого количества людей, нанес удары ножом двум потерпевшим, от которых один из пострадавших скончался. На тот момент обвиняемый был несовершеннолетним.

Напомним: это уже повторное рассмотрение этого дела. Первый раз Заречный суд оправдал обвиняемого, однако апелляционный суд вернул дело на повторное рассмотрение.