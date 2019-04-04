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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10289

Стало известно местонахождение политзаключенного из Сум Владимира Дудки

Украинские политзаключенные Владимир Дудка и Алексей Бессарабов находятся в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке сын сумчанина Владимира Дудки Илья.

«Папа и Леша находятся в «Матросской тишине». Есть возможность писать им письма через сервис https://fsin-pismo.ru», - написал он.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену с требованием установить местонахождение политзаключенных Дудки и Бессарабова.

Отметим, Дудку и Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность в октябре 2016 года, а в апреле 2019 приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Дудке не оказывали надлежащую медицинскую помощь в СИЗО Симферополя. По информации адвоката, 2 сентября во время встречи с Дудкой, его состояние здоровья ухудшалось. У него язва желудка и проблемы в области урологии.

Право Владимир Дудка

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