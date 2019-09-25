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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41309

Мэру Кролевца собираются подбросить оружие? (видео)

Сегодня, 10 октября, мэр Кролевца Александр Бобровицкий записал видеообращение, которое размещено на странице в Фейсбуке Кролевецкого горсовета.

В нем он выразил обеспокоенность по поводу действий лиц, которых он не назвал.

В частности, в видеообращении г-н Бобровицкий отмечает, что ему могут подбросить оружие или распустить слухи, что он психически больной, или еще что.

«Я на должности уже четыре года. За это время, совместными усилиями, мы много сделали. Но, когда идут реформы или изменения, находятся люди, которым это не нравится. И все эти годы у меня постоянно какие-то проблемы, которые мне создают. Но сейчас уже дошло до крайностей. В начале они решили меня просто уничтожить физически, но что-то у них пошло не так или передумали. На данный момент они решили подбросить мне оружие, так как я АТОшник. Я хочу заявить, что никакого оружия, кроме зарегистрированного, у меня никогда не было и нет», - подчеркнул Александр Бобровицкий.

Он также обратился к своим побратимам: если с ним что-то случится, информация о людях, действующих против него, будет у них, пишет Сайт Кролевца.

Политика Александр Бобровицкий Кролевец Оружие

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