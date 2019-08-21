В деле об изнасиловании сумчанки несовершеннолетним слушают свидетелей Сегодня, 10 октября, в Заречном райсуде Сум состоялось очередное судебное заседание по делу по обвинению несовершеннолетнего Владислава Кривошея в изнасиловании 23-летней женщины.

Дело слушается в закрытом режиме. Сегодня во время заседания состоялся допрос одного из свидетелей стороны обвинения в режиме видеоконференцсвязи. Заседание отложили до 23 октября для допроса других свидетелей, пишет sumy.today.

Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.