В деле об изнасиловании сумчанки несовершеннолетним слушают свидетелей

Дело слушается в закрытом режиме. Сегодня во время заседания состоялся допрос одного из свидетелей стороны обвинения в режиме видеоконференцсвязи. Заседание отложили до 23 октября для допроса других свидетелей, пишет sumy.today.
Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23 часов в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.
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