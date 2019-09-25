В Сумах пройдет закрытие велосипедного сезона

Организаторы приглашают всех желающих на заключительные в этом году соревнования по велосипедному спорту в городе Сумы для детей и взрослых. Начало в 10.00.
Приезжайте и окунитесь в прекрасную атмосферу осеннего леса, велоспорта, драйва и спортивной борьбы. Победителей и призеров ждут прекрасные сюрпризы.
Возрастные категории участников:
- дети до 6 лет;
- дети 6-9 лет;
- дети 10-12 лет;
- младшие юноши 13-14 лет;
- юноши 15-16 лет;
- мужчины.
- мужчины мастерс.
Кто желает ехать, встречаемся возле ЭКО маркета на ул. Привокзальной в 9:45.
После планируем ещё немного покататься.
С собой иметь: исправный велосипед, ремкомплект и боевое настроение.
До встречи на старте, пишут организаторы.
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