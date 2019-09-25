В Сумах пройдет закрытие велосипедного сезона 13 октября в лагере «Орленок» (ул. Народная, 22) пройдут соревнования по велоспорту.

Организаторы приглашают всех желающих на заключительные в этом году соревнования по велосипедному спорту в городе Сумы для детей и взрослых. Начало в 10.00.

Приезжайте и окунитесь в прекрасную атмосферу осеннего леса, велоспорта, драйва и спортивной борьбы. Победителей и призеров ждут прекрасные сюрпризы.

Возрастные категории участников:

- дети до 6 лет;

- дети 6-9 лет;

- дети 10-12 лет;

- младшие юноши 13-14 лет;

- юноши 15-16 лет;

- мужчины.

- мужчины мастерс.

Кто желает ехать, встречаемся возле ЭКО маркета на ул. Привокзальной в 9:45.

После планируем ещё немного покататься.

С собой иметь: исправный велосипед, ремкомплект и боевое настроение.

До встречи на старте, пишут организаторы.