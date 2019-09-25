В Сумах сбили 79-летнюю женщину Женщина попала под колеса автомобиля в Сумах.

Происшествие произошло сегодня, 10 октября, около 10: 30 на улице Покровской.

По предварительным данным, 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2103, допустил наезд на 79-летнюю женщину, которая внезапно начала переходить проезжую часть вне пешеходного перехода.

Вследствие ДТП гражданка получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ран лица. Ее доставили в Сумскую областную клиническую больницу.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, сообщили в управлении патрульной полиции Сумщины.