В Сумах сбили 79-летнюю женщину

Происшествие произошло сегодня, 10 октября, около 10: 30 на улице Покровской.
По предварительным данным, 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2103, допустил наезд на 79-летнюю женщину, которая внезапно начала переходить проезжую часть вне пешеходного перехода.
Вследствие ДТП гражданка получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ран лица. Ее доставили в Сумскую областную клиническую больницу.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, сообщили в управлении патрульной полиции Сумщины.
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