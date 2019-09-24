Кролевецкие полицейские разыскали похищенный скутер Злоумышленник воспользовался оплошностью скутериста, на несколько минут оставившего свой двухколесник без присмотра.

В Кролевецкое отделение полиции с заявлением об исчезновении скутера обратился 57-летний житель города. Мужчина рассказал: приехав вечером домой на скутере, он буквально на несколько минут зашел во двор. При этом двухколесник оставался на улице без присмотра. А когда вернулся - оказалось, что транспортное средство исчезло.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские быстро установили угонщика, который незаконно завладел чужим скутером. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый пояснил: проходя по улице, заметил припаркованный у чьего-то двора скутер. И пока поблизости никого не было, просто взял и повел транспорт в руках, чтобы никто не услышал звук мотора. Злоумышленник еще несколько дней ездил на угнанном скутере, а когда закончилось топливо - просто оставил в лесополосе вблизи райцентра. Похищенное транспортное средство полицейские изъяли и вернули владельцу, а в отношении вора открыли уголовное производство по ч.1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Правоохранители снова предостерегают граждан: будьте бдительны и осторожны, не оставляйте свое имущество без присмотра даже на короткий срок. Особенно это предостережение касается транспортных средств, которые легко перегнать в другое место и разобрать и сбыть запчастями.

Злоумышленники воспользуются любой возможностью для собственного обогащения, поэтому любая невнимательность может стоить гражданам потери имущества и ценностей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.