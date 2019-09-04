Сумчан призывают присоединиться к глобальному флешмобу #WorldSuicidePreventionDay Горотдел здравоохранения в День психического здоровья призывает сумчан присоединиться к глобальному флешмоба #WorldSuicidePreventionDay для поддержки людей в затруднительном положении.

По данным ВОЗ, ежегодно более 800 тыс. человек умирают в результате самоубийства - один случай смерти каждые 40 секунд. Это одна из главных причин смертности среди молодых людей в возрасте 15-29 лет. Кроме того, за последние 45 лет показатели самоубийств возросли во всем мире на 60%.

Сегодня, в День психического здоровья, в большинстве стран мира проходит акция «40 секунд действия», в рамках которой происходит глобальный флешмоб #WorldSuicidePreventionDay для поддержки людей в затруднительном положении. Его инициаторы предлагают уделить хотя бы 40 секунд разговору с близкими людьми, находящимися в трудном положении, или с теми, кто потерял близкого человека из-за самоубийства. Также призывают работодателей обратиться с мотивационной речью к своей команде, а блогеров и журналистов - сделать сообщение или видео на 40 секунд со словами поддержки и рассказом о Всемирной акцию #WorldSuicidePreventionDay.