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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15153

Сумчан призывают присоединиться к глобальному флешмобу #WorldSuicidePreventionDay

Горотдел здравоохранения в День психического здоровья призывает сумчан присоединиться к глобальному флешмоба #WorldSuicidePreventionDay для поддержки людей в затруднительном положении.

По данным ВОЗ, ежегодно более 800 тыс. человек умирают в результате самоубийства - один случай смерти каждые 40 секунд. Это одна из главных причин смертности среди молодых людей в возрасте 15-29 лет. Кроме того, за последние 45 лет показатели самоубийств возросли во всем мире на 60%.

Сегодня, в День психического здоровья, в большинстве стран мира проходит акция «40 секунд действия», в рамках которой происходит глобальный флешмоб #WorldSuicidePreventionDay для поддержки людей в затруднительном положении. Его инициаторы предлагают уделить хотя бы 40 секунд разговору с близкими людьми, находящимися в трудном положении, или с теми, кто потерял близкого человека из-за самоубийства. Также призывают работодателей обратиться с мотивационной речью к своей команде, а блогеров и журналистов - сделать сообщение или видео на 40 секунд со словами поддержки и рассказом о Всемирной акцию #WorldSuicidePreventionDay.

Общество Самоубийство Флешмоб

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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