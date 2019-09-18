На Сумщині відкрилася виставка «Фактор свободи» Сьогодні, 10 жовтня, в обласній універсальній науковій бібліотеці відкрилася виставка «Фактор свободи».

Автори виставки спробували уявити, який вигляд могли би мати профілі у фейсбук Мазепи, Петлюри, Бандери, які місця показала би їхня гугл-мапа, кого б вони зафрендили, показати світло та тіні їхніх ключових рішень.

Презентував виставку громадськості краєзнавець, головний спеціаліст управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Олексій Усенко. За його словами, біографії цих постатей різні, але їх єднає ідея свободи, яку вони прагнули здобути для свого народу. Проте на шляху до її реалізації стояв ворог – Російська імперія. У протистоянні з ним їхні імена стали символом для свого народу і тавром для його ворогів.

«Цих постатей пов’язує і те, що в цьому році у них ювілеї: 380 років виповнюється із дня народження Івана Мазепи, 140 – Симона Петлюри, а Степана Бандери – 110, – розповів він. – У цій виставці ідеться не тільки про Мазепу, Петлюру, Бандеру, як про звичайних людей, які були здатні на надзвичайні вчинки, а й про все середовище, яке було сформоване довкола них, їхніх послідовників, яких називали мазепинцями, петлюрівцями, бандерівцями».

Довідково. Виставка «Фактор свободи» (19 банерів) підготовлена Українським інститутом національної пам'яті та Центром досліджень визвольного руху. Вперше її відкриття відбулося 23 серпня 2019 року в Києві на Хрещатику.