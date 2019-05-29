Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29436

Житель Сумщины украл КамАЗ леса

Восемь метров кубических метров свежесрезанной древесины перевозил поздно вечером 29-летний житель одного из сел Ямпольского района.

Происшествие произошло поздно вечером возле одного из сел Ямпольского района. Во время отработки территории обслуживания работниками сектора реагирования патрульной полиции остановили на автодороге грузовик КамАЗ и обнаружили в его прицепе древесину. По предварительным подсчетам, 29-летний водитель перевозил 8 м3 деревьев породы «сосна».

«Разоблаченный в незаконной порубке лесонасаждений молодой человек два года назад уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, однако, очевидно, не раскаялся, - комментирует Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделение полиции. - Сейчас он от каких-либо объяснений отказывается. Следователи квалифицировали его действия по признакам статьи 246 УК Украины и проводят досудебное следствие».

Сейчас в рамках уголовного производства устанавливается размер причиненного государству и окружающей среде ущерб. «Лесорубу» может грозить до 3 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Вырубка деревьев

По тематике

На Сумщине спецназовцы задержали нелегальных лесорубов
04.10.2019 13:01

На Сумщине спецназовцы задержали нелегальных лесорубов

Злоумышленниками оказались трое жителей Белопольского района....

Гоэкоинспекция наказала застройщика за снос деревьев в Сумах
30.09.2019 14:59

Гоэкоинспекция наказала застройщика за снос деревьев в Сумах

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области обратилась жительница ул. Героев Крут, 60 в г. Сумы с жалобой на вырубку...

В Сумах незаконно спилили 17 деревьев
29.08.2019 12:00

В Сумах незаконно спилили 17 деревьев

Госэкоинспекцией в Сумской области установлен факт незаконного сноса деревьев по ул. Заливной в г. Сумы....

Городские власти ответили, зачем изуродовали деревья на Студяге
25.06.2019 11:38

Городские власти ответили, зачем изуродовали деревья на Студяге

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прекратить вырубку деревьев на центральном (студенческом) пляже»....

На Сумщине обнаружили незаконную вырубку леса
29.05.2019 11:27

На Сумщине обнаружили незаконную вырубку леса

Незаконную вырубку обнаружено на территории Кролевецкого агролесхоза....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.