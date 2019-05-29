Житель Сумщины украл КамАЗ леса

Происшествие произошло поздно вечером возле одного из сел Ямпольского района. Во время отработки территории обслуживания работниками сектора реагирования патрульной полиции остановили на автодороге грузовик КамАЗ и обнаружили в его прицепе древесину. По предварительным подсчетам, 29-летний водитель перевозил 8 м3 деревьев породы «сосна».
«Разоблаченный в незаконной порубке лесонасаждений молодой человек два года назад уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, однако, очевидно, не раскаялся, - комментирует Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделение полиции. - Сейчас он от каких-либо объяснений отказывается. Следователи квалифицировали его действия по признакам статьи 246 УК Украины и проводят досудебное следствие».
Сейчас в рамках уголовного производства устанавливается размер причиненного государству и окружающей среде ущерб. «Лесорубу» может грозить до 3 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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