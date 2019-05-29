Житель Сумщины украл КамАЗ леса Восемь метров кубических метров свежесрезанной древесины перевозил поздно вечером 29-летний житель одного из сел Ямпольского района.

Происшествие произошло поздно вечером возле одного из сел Ямпольского района. Во время отработки территории обслуживания работниками сектора реагирования патрульной полиции остановили на автодороге грузовик КамАЗ и обнаружили в его прицепе древесину. По предварительным подсчетам, 29-летний водитель перевозил 8 м3 деревьев породы «сосна».

«Разоблаченный в незаконной порубке лесонасаждений молодой человек два года назад уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, однако, очевидно, не раскаялся, - комментирует Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделение полиции. - Сейчас он от каких-либо объяснений отказывается. Следователи квалифицировали его действия по признакам статьи 246 УК Украины и проводят досудебное следствие».

Сейчас в рамках уголовного производства устанавливается размер причиненного государству и окружающей среде ущерб. «Лесорубу» может грозить до 3 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.