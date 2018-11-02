На Сумщину прибыл гумконвой из Нидерландов На Сумщине прибыл гуманитарный конвой, который привезли представители нидерландского фонда «Strichting Meierijstad helpt Oost-Europa» и организации «WensAmbulance Brabant».

Основная их цель - это помощь организациям, учреждениям и учреждениям области техникой, снаряжением, оборудованием и предметами быта.

На этот раз специальное транспортное средство - машину скорой медицинской помощи, получили спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Во время прошлого визита в Центр волонтеры обратили внимание на устаревший автомобиль скорой помощи, поэтому, приложив максимум усилий, в Нидерландах был найден автомобиль с современным оборудованием, который полностью соответствует потребностям и требованиям.

Для того, чтобы быть максимально эффективными, при каждом визите в Сумскую волонтеры собирают информацию о потребностях медицинских, образовательных и социальных учреждений. В Украине основным партнером нидерландского фонда является Общественная организация «Дар».

«Благодаря помощи из Нидерландов, которая растет с каждым годом, необходимая мебель, технику, оборудование, моющие средстве и многое другое получают не только учреждения Ромны и района, но и области», - отметил директор ОО «Дар» Николай Оксюта.

По словам представителя нидерландского фонда Franc van den Nieuwenhuijzen, они не собираются останавливаться на достигнутом, потому что еще есть множество организаций, которые нуждаются в помощи, сообщает сайт облсовета.