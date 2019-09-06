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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10351

Завтра в Сумах ограничат движение транспорта

В Сумах в пятницу, 11 октября, ограничат движение транспорта по отдельным улицам и площадям в связи с проведением мероприятий по празднованию Дня защитника Украины.

С 9:50 по ходу движения праздничной колонны будет ограничено движение транспорта по ул. Г. Кондратьева (от Монумента уроженцам Сумщины, погибших в Афганской войне до перекрестка «ул. 20 лет Победы - ул. Г. Кондратьева»), ул. 20 лет Победы (от перекрестка «ул. 20 лет Победы - ул. Г. Кондратьева» до перекрестка «ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская»), ул. Петропавловская (от перекрестка «ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская» до перекрестка «ул. Петропавловская - ул. Богдана Хмельницкого», ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка «ул. Петропавловская - ул. Богдана Хмельницкого» до перекрестка «ул. Богдана Хмельницкого - ул. Г. Кондратьева »), ул. Г. Кондратьева (от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - ул. 20 лет Победы» до перекрестка «ул. Г. Кондратьева - пер. Академический»), пер. Академический (от перекрестка «ул. Г. Кондратьева - пер. Академический» до перекрестка «пер. Академический - ул. Гагарина»), ул. Гагарина (от перекрестка «пер. Академический - ул. Гагарина» до перекрестка «ул. Гагарина - Покровская площадь - ул. Героев Сумщины»).

В период с 7:00 до 14:00 будет действовать ограничения на движение транспорта по Покровской площади (от перекрестка «ул. Гагарина - Покровская площадь» до перекрестка «Покровская площадь - ул. Петропавловская»).

Общество Ограничение движения

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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