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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15233

На Сумщине 72-летний пенсионер, подозреваемый в педофилии, умер до избрания меры пресечения

9 октября Конотопская полиция сообщала об открытии уголовного производства в отношении 72-летнего пенсионера, ранее уже судимого за развращение несовершеннолетних.

На этот раз ему инкриминировали растление четырех ребят 14-ти и 15-ти лет.

По статье 208 УПК он не был задержан из-за преклонного возраста, он сотрудничал со следствием, давал признательные показания. Сегодня в суде должны были рассматривать ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Однако заседание суда не состоялось. Мужчину нашли дома мертвым. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, труп направили на экспертизу, сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Эльвира Биганова, пишет sumy.today.

Право Педофилия Смерть

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
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Театр Театр им. М.С.Щепкина
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Театр ТЮЗ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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