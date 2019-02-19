На Сумщине 72-летний пенсионер, подозреваемый в педофилии, умер до избрания меры пресечения 9 октября Конотопская полиция сообщала об открытии уголовного производства в отношении 72-летнего пенсионера, ранее уже судимого за развращение несовершеннолетних.

На этот раз ему инкриминировали растление четырех ребят 14-ти и 15-ти лет.

По статье 208 УПК он не был задержан из-за преклонного возраста, он сотрудничал со следствием, давал признательные показания. Сегодня в суде должны были рассматривать ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Однако заседание суда не состоялось. Мужчину нашли дома мертвым. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, труп направили на экспертизу, сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Эльвира Биганова, пишет sumy.today.