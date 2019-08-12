В Сумах заминировали Центр предоставления админуслуг (обновлено)

По словам заявителя, оставленное взрывное устройство должно сработать в 17:00.
По указанному адресу выехали руководители ГУНП области и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции, а также специалисты взрыво-технической и кинологической служб.
Правоохранители эвакуировали работников и посетителей, и начали осмотр помещений, который продолжается до сих пор. В настоящее время пока ничего не обнаружено, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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