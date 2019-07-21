Сумские гандболистки стартовали с поражения

ГК «СумДУ» принимал в первом туре на паркете манежа СумГУ николаевскую «Нику». Матч завершился в пользу гостей 24-34 (8-14).
Завтра повторная игра начнется в 10.00.
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